Рафаель Надаль оголосив, що не зіграє на US Open цього року

Рафаель Надаль не братиме участі у Відкритому чемпіонаті США цього сезону. Про це тенісист повідомив у своїх соціальних мережах.



«Я вирішив не брати участі у Відкритому чемпіонаті США цього року - місці, з яким у мене пов'язані дивовижні спогади. Я буду сумувати за тими електричними й особливими нічними сесіями в Нью-Йорку на корті Артура Еша, але я не думаю, що зможу викластися на 100% цього разу», - написав Рафаель Надаль.



Рафаель Надаль провів на US Open 79 матчів, у яких здобув 67 перемог. Він ставав чемпіоном змагань чотири рази (2010, 2013, 2017, 2019) і ще один раз поступився у фіналі (2011).



Цього року 38-річний іспанець зіграв лише сім турнірів і шість із них на ґрунтових кортах. На Олімпіаді, яка проходила на кортах Відкритого чемпіонату Франції, Рафаель дійшов до другого раунду, де поступився Новаку Джоковичу.



Надаль також повідомив, що його наступним турніром стане Кубок Лейвера, який пройде з 20 по 22 вересня в Берліні. Нагадаємо, що 2022 року саме на Кубку Лейвера, який тоді проходив у Лондоні, оголосив про завершення своєї кар'єри Роджер Федерер.