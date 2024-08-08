Рафаель Надаль оголосив, що не зіграє на US Open цього року

Рафаель Надаль оголосив, що не зіграє на US Open цього рокуРафаель Надаль не братиме участі у Відкритому чемпіонаті США цього сезону. Про це тенісист повідомив у своїх соціальних мережах.

«Я вирішив не брати участі у Відкритому чемпіонаті США цього року - місці, з яким у мене пов'язані дивовижні спогади. Я буду сумувати за тими електричними й особливими нічними сесіями в Нью-Йорку на корті Артура Еша, але я не думаю, що зможу викластися на 100% цього разу», - написав Рафаель Надаль.

Рафаель Надаль провів на US Open 79 матчів, у яких здобув 67 перемог. Він ставав чемпіоном змагань чотири рази (2010, 2013, 2017, 2019) і ще один раз поступився у фіналі (2011).

Цього року 38-річний іспанець зіграв лише сім турнірів і шість із них на ґрунтових кортах. На Олімпіаді, яка проходила на кортах Відкритого чемпіонату Франції, Рафаель дійшов до другого раунду, де поступився Новаку Джоковичу.

Надаль також повідомив, що його наступним турніром стане Кубок Лейвера, який пройде з 20 по 22 вересня в Берліні. Нагадаємо, що 2022 року саме на Кубку Лейвера, який тоді проходив у Лондоні, оголосив про завершення своєї кар'єри Роджер Федерер.

 
За матеріалами: Великий теніс України
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Джокович оголосив про закінчення співпраці зі своїм головним тренером

  • 27 бер, 12:53

Макдональд - про Надаля: Він неймовірний чемпіон

  • 18 січ, 11:20

Марта Костюк: Програвати у фіналі - це відстій, але на 90% моя втома зіграла свою роль

  • 22 кві, 11:07

Даяна Ястремська: Якби почувалася трохи свіжіше, перемога була б на моєму боці

  • 25 січ, 19:55

Рафаель Надаль: Якщо це останній раз, коли я граю на Ролан Гаррос, то я в мирі з собою

  • 28 травень, 19:03

Алькарас: Я знаю, як це - грати проти Джоковича. Я готовий прийняти цей виклик

  • 13 лип, 07:27
КОММЕНТИРОВАТЬ
Популярний ролик

WTA-1000. Торонто. Костюк обіграла Світоліну: огляд матча другого кола (Відео)

  • 09 сер, 12:55
Опитування
Ми в соцмережах
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
Актуальне