ATP 1000. Мадрид. Легечка переміг Медведєва і став останнім півфіналістом

У Мадриді (Іспанія) на грунтовому турнірі категорії ATP Masters 1000- Mutua Madrid Open з призовим фондом €9,017,445 у чоловіків в одиночному розряді завершилися чвертьфінальні матчі.



22-річний чех Іржі Легечка (№31 ATP) зустрічався з четвертою ракеткою світу 22-річний Даніїлом Медведєвим. Перший сет виграв чех – 6:4, а на другий Медведєв не вийшов через травму бедра.

Тенісисти провели на корті 41 хвилину. Наразі в їх особистому протистоянні рахунок став рівним – 1:1.



Легечка вперше дійшов до півфіналу на «Мастерсі». За місце у фіналі чеський тенісист зіграє проти канадця Фелікса Оже-Альяссіма, який пройшов до півфіналу без гри, після відмови другої ракетки світу італійця Янніка Сіннера.



Теніс. ATP Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Іспанія). Грунт. Призовий фонд €9,017,445. Одиночний розряд. 128 учасників.



1/4 фіналу

Іржі Легечка (Чехія, 30) - Даніїл Медведєв (-, 3) – 6:4 Rt