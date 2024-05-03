ATP 1000. Мадрид. Легечка переміг Медведєва і став останнім півфіналістом

ATP 1000. Мадрид. Легечка переміг Медведєва і став останнім півфіналістомУ Мадриді (Іспанія) на грунтовому турнірі категорії ATP Masters 1000- Mutua Madrid Open з призовим фондом €9,017,445 у чоловіків в одиночному розряді завершилися чвертьфінальні матчі.

22-річний чех Іржі Легечка (№31 ATP) зустрічався з четвертою ракеткою світу 22-річний Даніїлом Медведєвим. Перший сет виграв чех – 6:4, а на другий Медведєв не вийшов через травму бедра. 

Тенісисти провели на корті 41 хвилину. Наразі в їх особистому протистоянні рахунок став рівним – 1:1.

Легечка вперше дійшов до півфіналу на «Мастерсі». За місце у фіналі чеський тенісист зіграє проти канадця Фелікса Оже-Альяссіма, який пройшов до півфіналу без гри, після відмови другої ракетки світу італійця Янніка Сіннера.

Теніс. ATP Masters 1000 - Mutua Madrid Open. Мадрид (Іспанія). Грунт. Призовий фонд €9,017,445. Одиночний розряд. 128 учасників.

1/4 фіналу
Іржі Легечка (Чехія, 30) - Даніїл Медведєв (-, 3) – 6:4 Rt

 
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