Доха. Костюк и Саснович не пробились в 1/4 финала в парном разряде

В Дохе (Катар) на турнире категории WTA 1000 – Qatar TotalEnergies Open с призовым фондом $2.331.698 в парном разряде проходят матчи второго круга.
Украинка Марта Костюк (№75 WTA в парном разряде) и ее напарница Александра Саснович (122) из Беларуси проиграли третьим сеяным бельгийке Элисе Мертенс (3) и россиянке Веронике Кудерметовой (9) со счетом 0:6, 4:6.
За 1 час игрового времени Костюк и Саснович реализовали два брейк-пойнта из двух, ни разу не подали навылет и допустили пять двойных ошибок. На счету победительниц шесть брейков, два эйса и одна двойная ошибка.
В первом круге парного разряда, посеянные под шестым номером украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии проиграли американкам – Кори Гауфф и Джессике Пегуле – 3:6, 2:6.
Напомним, Марта Костюк в одиночном разряде завершила выступление в первом круге, уступив в трех сетах хорватке Ане Конюх – 6:4, 5:7, 3:6.
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