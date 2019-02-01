Доха. Костюк и Саснович не пробились в 1/4 финала в парном разряде

В Дохе (Катар) на турнире категории WTA 1000 – Qatar TotalEnergies Open с призовым фондом $2.331.698 в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинка Марта Костюк (№75 WTA в парном разряде) и ее напарница Александра Саснович (122) из Беларуси проиграли третьим сеяным бельгийке Элисе Мертенс (3) и россиянке Веронике Кудерметовой (9) со счетом 0:6, 4:6.

За 1 час игрового времени Костюк и Саснович реализовали два брейк-пойнта из двух, ни разу не подали навылет и допустили пять двойных ошибок. На счету победительниц шесть брейков, два эйса и одна двойная ошибка.

В первом круге парного разряда, посеянные под шестым номером украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии проиграли американкам – Кори Гауфф и Джессике Пегуле – 3:6, 2:6.

Напомним, Марта Костюк в одиночном разряде завершила выступление в первом круге, уступив в трех сетах хорватке Ане Конюх – 6:4, 5:7, 3:6.