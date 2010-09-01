Медведев: После матча я спросил Надаля: «Ты вообще устал?» Это безумие

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал результат финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, в котором он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Надаль обыграл Медведева со счётом 2:6, 6:7(5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.
«Тяжело говорить после 5 с половиной часов. Хочу поздравить Рафу, то, что он сделал – это потрясающе. После матча я спросил его: «Ты вообще устал?»
Это безумие. Уровень тенниса был очень высоким, и он поднял свой уровень после двух сетов, чтобы взять 21-й «Большой шлем». Я думал, что ты устанешь, и ты чуть-чуть устал, но этого тебе было достаточно. Ты потрясающий чемпион. Мне кажется, что ваше противостояние с «Большой тройкой» ещё не завершено», — сказал Медведев во время послематчевой церемонии.
Надаль победил Медведева и стал чемпионом Australian Open-2022 (+видео победного гейма) 72 | Теннис / Главные новости спорта
Дмитрий Пидручный: Трасса нелегкая, негде отдохнуть 56 | Биатлон
Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы; украинцы – восьмые 120 | Биатлон
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 - Пекин-2022 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (579)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.