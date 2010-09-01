Медведев отреагировал на слова Циципаса, назвавшего его незрелым человеком

Российский теннисист Даниил Медведев оценил слова грека Стефаноса Циципаса, который после полуфинала Australian Open назвал его незрелым человеком. Циципасу не понравилось, что Медведев стал оскорблять судью, который, по мнению россиянина, не замечал подсказок со стороны отца Стефаноса. Затем рефери всё же вынес греку предупреждение за коучинг. На пресс-конференции Даниила спросили, что он думает о словах Циципаса.
«Не хочу обсуждать это, потому что, опять же, я был не против Циципаса, я говорил не о нём. Я просто сказал о правиле. Не знаю, что говорил его отец. Может быть, он сказал: «Переходи к следующему розыгрышу». Это разрешено. С этим проблем быть не может. Но он же говорил что-то на греческом как раз перед моим приёмом. Я чувствовал, что отец говорил Стефаносу, куда ему нужно подавать. Греческий я не знаю.
То же самое касается судьи. Ему следовало сразу обратиться к Стефаносу: «Скажи что-то своему отцу». Если бы мой тренер что-то говорил мне на французском перед каждым розыгрышем, я бы сам ему сказал прекратить. Так делать нельзя. А против Стефаноса я ничего не имею», — сказал Медведев.
Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Эшли Барти выиграла Australian Open-2022 12 | Теннис / Главные новости спорта
НБА Майлс Бриджес и Уэнделл Картер возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео) 56 | Баскетбол / Видео
Фрэнк Уоррен о торгах по бою Фьюри-Уайт: По данным WBC – это была самая высокая ставка в их истории 54 | Бокс
Журавок, Абрамова, Меркушина и Вита Семеренко побегут в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону 63 | Биатлон
Доценко, Труш и Лесюк побегут в гонке преследования на чемпионате Европы-2022 по биатлону 90 | Биатлон
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 - Пекин-2022 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (546)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.