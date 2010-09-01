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Медведев отреагировал на слова Циципаса, назвавшего его незрелым человеком

Медведев отреагировал на слова Циципаса, назвавшего его незрелым человекомРоссийский теннисист Даниил Медведев оценил слова грека Стефаноса Циципаса, который после полуфинала Australian Open назвал его незрелым человеком. Циципасу не понравилось, что Медведев стал оскорблять судью, который, по мнению россиянина, не замечал подсказок со стороны отца Стефаноса. Затем рефери всё же вынес греку предупреждение за коучинг. На пресс-конференции Даниила спросили, что он думает о словах Циципаса.

«Не хочу обсуждать это, потому что, опять же, я был не против Циципаса, я говорил не о нём. Я просто сказал о правиле. Не знаю, что говорил его отец. Может быть, он сказал: «Переходи к следующему розыгрышу». Это разрешено. С этим проблем быть не может. Но он же говорил что-то на греческом как раз перед моим приёмом. Я чувствовал, что отец говорил Стефаносу, куда ему нужно подавать. Греческий я не знаю. 

То же самое касается судьи. Ему следовало сразу обратиться к Стефаносу: «Скажи что-то своему отцу». Если бы мой тренер что-то говорил мне на французском перед каждым розыгрышем, я бы сам ему сказал прекратить. Так делать нельзя. А против Стефаноса я ничего не имею», — сказал Медведев. 

Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

По материалам: Чемпионат
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