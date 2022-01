Рафаэль Надаль не сдержал слёз после выхода в финал Australian Open (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open в матче 1/2 финала испанец Рафаэль Надаль одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини.

После окончания матча 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» не смог сдержать слёз от переполнявших его эмоций.



"One of 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝒆𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 in his illustrious career!" ❤️



Rafa Nadal is into the final of the Australian Open final 🇦🇺#AusOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/oB8gRry59j