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Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победы

Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победыВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

16-я ракетка мира, 27-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под 15-м номером, стартовала с победы над 24-летней француженкой Фионой Ферро, занимающей в мировом рейтинге 104-е место, со счетом 6:1, 7:6(4). 

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Свитолина взяла четыре подачи соперницы и не удержала одну свою. На счету Элины четыре эйса и одна двойная ошибка. а Ферро ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. 

Во втором круге турнира соперницей Свитолиной будет еще одна француженка 110-я ракетка мира Армони Тан (LD), которая оказалась сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана – 6:3, 6:3.   

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 15) - Фиона Ферро (Франция) - 6:1, 7:6(4)
Армони Тан (Франция, LD) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:3

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