Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победы

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
16-я ракетка мира, 27-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под 15-м номером, стартовала с победы над 24-летней француженкой Фионой Ферро, занимающей в мировом рейтинге 104-е место, со счетом 6:1, 7:6(4).
Матч продолжался 1 час 32 минуты. Свитолина взяла четыре подачи соперницы и не удержала одну свою. На счету Элины четыре эйса и одна двойная ошибка. а Ферро ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче.
Во втором круге турнира соперницей Свитолиной будет еще одна француженка 110-я ракетка мира Армони Тан (LD), которая оказалась сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана – 6:3, 6:3.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 15) - Фиона Ферро (Франция) - 6:1, 7:6(4)
Армони Тан (Франция, LD) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:3
Moving forward ➡️— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2022
🇺🇦 @ElinaSvitolina battles past Fiona Ferro 6-1, 7-6(4).#AusOpen • #AO2022@wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/B4EVbr1MBq
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