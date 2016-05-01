Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победы

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

16-я ракетка мира, 27-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под 15-м номером, стартовала с победы над 24-летней француженкой Фионой Ферро, занимающей в мировом рейтинге 104-е место, со счетом 6:1, 7:6(4).

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Свитолина взяла четыре подачи соперницы и не удержала одну свою. На счету Элины четыре эйса и одна двойная ошибка. а Ферро ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче.

Во втором круге турнира соперницей Свитолиной будет еще одна француженка 110-я ракетка мира Армони Тан (LD), которая оказалась сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана – 6:3, 6:3.