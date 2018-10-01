Свитолина: Надеюсь, что Армони скоро вернется на корты, пусть поправляется быстрее

Французская теннисистка Армони Тан досрочно завершила матч второго круга на Australian Open-2022 против Элины Свитолиной из-за сильных судорог. Матч был остановлен после 2 часов 7 минут при счете 6:3, 5:7, 5:1 в пользу украинки.
Элина Свитолина: «Ужасно, когда спортсмен травмируется во время соревнований, надеюсь, что Армони скоро вернется на корты, пусть поправляется быстрее.
Я лидировала в счете, но потом она заиграла очень хорошо. Мне потребовалось время, чтобы вновь вернуться в игру. В начале матча я очень хорошо играла, но потом Тан усложнила мне задачу. В третьем сете было важно просто перезагрузиться, чтобы голова была ясной. Я нашла нужную игру, а соперница, к сожалению, не смогла показать все, на что способна.
Тяжело было видеть, как все для нее закончилось. Так что для меня это был тяжелый матч. Надеюсь, что в следующем поединке против Виктории Азаренко я сыграю лучше. С Азаренко мы много играли и в одиночке, и в паре, и тренировались вместе. Мы хорошо знаем игру друг друга, поэтому поединок будет интересным. Это будет испытание и я его жду».
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