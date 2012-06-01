Соперница Свитолиной покинула корт на коляске

Армони Тан досрочно закончила поединок второго круга против Элины Свитолиной на Australian Open. Несмотря на боль, французская теннисистка пыталась доиграть матч, но в итоге снялась по ходу седьмого гейма (1-5 на своей подаче). Даже после оказания помощи Тан не могла ходить и покинуть корт смогла только на инвалидной коляске.

Матч продолжался 2 часа 7 минут и завершился в пользу Свитолиной со счетом 6:3, 5:7, 5:1 Rt.