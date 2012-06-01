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Соперница Свитолиной покинула корт на коляске

Соперница Свитолиной покинула корт на коляскеАрмони Тан досрочно закончила поединок второго круга против Элины Свитолиной на Australian Open. Несмотря на боль, французская теннисистка пыталась доиграть матч, но в итоге снялась по ходу седьмого гейма (1-5 на своей подаче). Даже после оказания помощи Тан не могла ходить и покинуть корт смогла только на инвалидной коляске.

Матч продолжался 2 часа 7 минут и завершился в пользу Свитолиной со счетом 6:3, 5:7, 5:1 Rt.

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