Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Азаренко

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
17-я ракетка мира, 27-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под 15-м номером, играла с 24-летней француженкой Армони Тан, занимающей в рейтинге WTA 107-е место. При счёте 6:3, 5:7, 5:1 в пользу украинки игра была остановлена, та как Армони не смогла продолжить встречу из-за травмы.
Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. За это время Свитолина реализовала семь брейк-пойнтов из десяти, Тан – пять из семи. Элина выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки, а француженка ни разу не подала навылет и семь раз ошиблась на подаче.
В третьем круге Свитолиной предстоит сыграть с белоруской Викторией Азаренко, которая разгромила Хиль Белен Тайхман из Швейцарии – 6:1, 6:2.
Напомним, лучшим результатом Свитолиной на Australian Open является выход в 1/4 финала в 2018 и 2019 годах.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 15) - Армони Тан (Франция, LD) – 6:3, 5:7, 5:1 Rt
Виктория Азаренко (Беларусь, 24) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – 6:1, 6:2
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