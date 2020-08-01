На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Азаренко

Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с АзаренкоВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

17-я ракетка мира, 27-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под 15-м номером, играла с 24-летней француженкой Армони Тан, занимающей в рейтинге WTA 107-е место. При счёте 6:3, 5:7, 5:1 в пользу украинки игра была остановлена, та как Армони не смогла продолжить встречу из-за травмы. 

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. За это время Свитолина реализовала семь брейк-пойнтов из десяти, Тан – пять из семи. Элина выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки, а француженка ни разу не подала навылет и семь раз ошиблась на подаче.

В третьем круге Свитолиной предстоит сыграть с белоруской Викторией Азаренко, которая разгромила Хиль Белен Тайхман из Швейцарии – 6:1, 6:2. 

Напомним, лучшим результатом Свитолиной на Australian Open является выход в 1/4 финала в 2018 и 2019 годах. 

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 15) - Армони Тан (Франция, LD) – 6:3, 5:7, 5:1 Rt
Виктория Азаренко (Беларусь, 24) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – 6:1, 6:2


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Лексингтон. Брэйди обыграла Гауфф и в финале сыграет с Тайхман
Аделаида. Свентек обыграла Коллинз в 1/4 финала, Севатова проиграла Тайхман
Цинциннати. Плишкова проиграла в полуфинале 76-й ракетке мира Тайхман
Цинциннати. Осака сенсационно проиграла в 3-м круге 76-й ракетке мира
Цинциннати. Плишкова и Тайхман сыграют в полуфинале
Страсбург. Элина Свитолина вышла в полуфинал
Мадрид. Свитолина на старте потерпела поражение от 40-й ракетки мира
Уимблдон-2021. Марта Костюк не пробилась в третий круг
 
 
 

Последние новости спорта

18:36

Леннокс Льюис обсудил смену тренера Джошуа перед реваншем с Усиком 0 | Бокс

18:31

Леннокс Льюис рассказал, как бы он дрался с Усиком, и раскритиковал Джошуа за отсутствие плана на бой 13 | Бокс

18:16

Марта Костюк: Паула Бадоса была и остаётся примером для меня 20 | Теннис

17:57

Australian Open. Барти, Осака, Крейчикова, Саккари и Остапенко вышли в третий круг и другие результаты 26 | Теннис

17:27

Australian Open.Надаль победил Ханфмана: обзор матча второго круга (видео) 45 | Теннис / Видео

17:16

Australian Open. Надаль, Зверев, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Монфис прошли в третий круг и другие результаты 47 | Теннис

13:16

Сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат Европы-2022 173 | Биатлон

11:04

НХЛ. «Вашингтон» обыграл в овертайме «Виннипег», «Флорида» проиграла «Калгари» и другие результаты 174 | Хоккей

10:30

НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Детройт», «Нью-Йорк» проиграл «Миннесоте» (+Видео) 176 | Баскетбол

10:09

Australian Open. Надежда Киченок и Сания Мирза не прошли во второй круг 177 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Australian Open.Надаль победил Ханфмана: обзор матча второго круга (видео)

НБА. Майлс Бриджес и Леброн Джеймс - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Ошэй Бриссетт и Пи Джей Вашингтон возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Джа Моранта и данк Клэя Томпсона возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Победный баззер биттер Ар Джея Барретта и данк Джоша Джексона возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кевин Портер и Майлз Бриджес возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Леброна Джеймса и данк Майлза Тернера возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)



 

Топ-новости недели

Australian Open. Марта Костюк за 2 часа обыграла Сару Соррибес Тормо и вышла в третий круг
Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Азаренко
Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победы
Дакар-2022. Аль-Аттия – четырехкратный победитель в зачете внедорожников, Сотников победил в зачете грузовиков, Сандлерленд - в зачете мотоциклов
Дарья Блашко и Артем Тищенко – взяли бронзу в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (339)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.