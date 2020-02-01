Дубай. Ястремская проиграла Вондроушовой в 1/4 финала и другие результаты

В Дубае (ОАЭ на турнире категории WTA 500 – Dubai Duty Free Tennis Championships в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала.
21-летняя украинка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 131-е место, проиграла 38-й ракетке мира, 22-летней чешке Маркете Вондроушовой. Поединок продолжался 1 час 41 минуту и завершился в пользу чешки со счетом 7:5, 6:4.
За время, проведенное на корте Ястремская сделал два брейка из семи возможных, выполнила два эйса и допустила три двойные ошибки. Вондроушова реализовала четыре брейк-пойнта из шести, ни разу не подала навылет и совершила семь двойных ошибок. В их личном противостоянии чешка вышла вперед – 2:1.
В полуфинале соперницей Вондроушовой будет россиянка Вероника Кудерметова, которая в трех сетах обыграла Хиль Белен Тайхман (LL) из Швейцарии – 6:2, 5:7, 6:4.
Второй полуфинальной парой стали румынка Симона Халеп и Елена Остапенко из Латвии. Халеп победила Онс Жабер из Туниса – 6:4, 6:3, а Остапенко в трех сетах переиграла чешку Петру Квитову – 5:7, 7:5, 7:6(9).
Напомним, украинка Элина Свитолина, посеянная под десятым номером, во втором круге потерпела поражение от lucky loser из Швейцарии Хиль Белен Тайхман – 6:7(0), 2:6.
Марта Костюк (Q) в первом круге проиграла первой сеяной белоруске Арине Соболенко – 4:6, 1:6.
Теннис. WTA500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ)э Хард. Призовой фонд $768 680. Одиночный разряд. 32 участницы
1/4 финала
Маркета Вондроушова (Чехия, Q) - Даяна Ястремская (Украина, Q) – 7:5, 6:4
Вероника Кудерметова (Россия) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария, LL) – 6:2, 5:7, 6:4
Симона Халеп (Румыния) – Онс Жабер (Тунис, 8) – 6:4, 6:3
Елена Остапенко (Латвия) – Петра Квитова (Чехия) – 5:7, 7:5, 7:6(9)
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