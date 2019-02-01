Дубай. Остапенко обыграла Халеп и в финале встретится с Кудерметовой

В Дубае (ОАЭ на турнире категории WTA 500 – Dubai Duty Free Tennis Championships в одиночном разряде прошли 1/2 финала.

21-я ракетка мира, 24-летняя Елена Остапенко из Латвии нанесла поражение 30-летней румынке Симоне Халеп, занимающей в мировом рейтинге 23-е место со счетом 2:6, 7:6(0), 6:0.

Поединок продолжался 1 час 36 минут. За это время Остапенко реализовала четыре брейк-пойнта из семи, выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок. На счету Халеп три брейка из пяти возможных, пять эйсов и восемь двойных ошибок. После этой победы Елена стала лидером в личном противостоянии c Симоной – 2:1.

В финале за титул Остапенко поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая стала финалисткой на отказе чешки Маркеты Вондроушовой.