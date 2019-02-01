На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Дубай. Остапенко обыграла Халеп и в финале встретится с Кудерметовой

Дубай. Остапенко обыграла Халеп и в финале встретится с КудерметовойВ Дубае (ОАЭ на турнире категории WTA 500 – Dubai Duty Free Tennis Championships в одиночном разряде прошли 1/2 финала.

21-я ракетка мира, 24-летняя Елена Остапенко из Латвии нанесла поражение 30-летней румынке Симоне Халеп, занимающей в мировом рейтинге 23-е место со счетом 2:6, 7:6(0), 6:0. 

Поединок продолжался 1 час 36 минут. За это время Остапенко реализовала четыре брейк-пойнта из семи, выполнила три эйса и допустила пять двойных ошибок. На счету Халеп три брейка из пяти возможных, пять эйсов и восемь двойных ошибок. После этой победы Елена стала лидером в личном противостоянии c Симоной – 2:1. 

В финале за титул Остапенко поспорит с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая стала финалисткой на отказе чешки Маркеты Вондроушовой.   

Теннис. WTA500 - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ).  Хард.  Призовой фонд $768 680. Одиночный разряд. 32 участницы
1/2 финала
Елена Остапенко (Латвия) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 7:6(0), 6:0
Вероника Кудерметова (Россия) – Маркета Вондроушова (Чехия, Q) - Rt

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дубай. Ястремская проиграла Вондроушовой в 1/4 финала и другие результаты
Дубай. Мугуруcа обыграла Кудерметову и в 1/4 финала встретится с Брэйди
Халеп стала чемпионкой турнира Premier в Дубае
Ролан Гаррос. Конта обыграла Стивенс и в полуфинале сыграет с Вондроушовой
Дубай. Рыбакина на двух тай-брейках обыграла Мартич и стала первой финалисткой
Квитова стала первой финалисткой турнира в Дубае
Дубай. Халеп не пустила Соболенко в полуфинал
Дубай. Ястремская выбывает в первом круге
 
 
 

Последние новости спорта

18:29

Пекин-2022. Сборная Норвегии лидирует в медальном зачета после 15-го дня; Украина – 24-я 9 | Пекин 2022

17:54

Олимпиада 2020. Мужская сборная Словакии по хоккею обыграла Швецию и стала бронзовым призером 42 | Пекин 2022 / Хоккей

17:37

Американские фигуристы намерены подать апелляцию в CAS с требованием провести награждение командного турнира до закрытия ОИ-2022 46 | Пекин 2022 / Фигурное катание

17:19

Олимпиада 2022. Немки Нолте и Леви – олимпийские чемпионки по бобслею в двойках (+Видео) 60 | Пекин 2022 / Санный спорт/Бобслей/Скелетон / Видео

16:56

Олимпиада 2022. Китайцы Суй Венцзинь и Хань Кон – олимпийские чемпионы в парном катании (+Видео) 94 | Пекин 2022 / Фигурное катание / Главные новости спорта

16:27

Чисора обратился к братьям Кличко в честь десятилетия боя с Виталием 83 | Бокс

15:56

Энтони Кролла: Ломаченко - самый сложный соперник, с которым может сразиться Камбосос 93 | Бокс

15:46

Энтони Кролла: Верю, что Ломаченко снова может стать первым номером в легком весе 95 | Бокс

15:35

Энвер Аблаев: Я никогда не сомневался, что украинская команда сильная 102 | Пекин 2022 / Фристайл

14:56

Александр Абраменко: Моя медаль – это подтверждение того, что я победил себя 110 | Пекин 2022 / Фристайл

Все новости

ВИДЕО

Олимпиада 2022. Немки Нолте и Леви – олимпийские чемпионки по бобслею в двойках (+Видео)

Уикенд всех звезд НБА-2022. Топ-10 моментов игрового дня 18 февраля (Видео)

Олимпиада 2022. Мужская сборная Швеции по кёрлингу выиграла золото (+Видео)

Олимпиада 2022. Голландская конькобежка Схаутен – трехкратная олимпийская чемпионка (+Видео)

Олимпиада 2022. Бельгийский конькобежец Свингс - олимпийский чемпион в масс-старте

Олимпиада 2022. Большунов из команды ОКР выиграл 30 км масс-старт (+Видео)

Олимпиада 2022. Новозеландец Портеус – олимпийский чемпион в лыжном хаф-пайпе (+Видео)



 

Топ-новости недели

Олимпиада 2022. Китайцы Суй Венцзинь и Хань Кон – олимпийские чемпионы в парном катании (+Видео)
Олимпиада 2022. Мужская сборная Швеции по кёрлингу выиграла золото (+Видео)
Олимпиада 2022. Голландская конькобежка Схаутен – трехкратная олимпийская чемпионка (+Видео)
Олимпиада 2022. Бельгийский конькобежец Свингс - олимпийский чемпион в масс-старте
Олимпиада 2022. Большунов из команды ОКР выиграл 30 км масс-старт (+Видео)






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 - Пекин-2022 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2022 (435)
Январь 2022 (600)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.