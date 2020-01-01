Australian Open-2022. Циципас обыграл Синнера: обзор матча 1/4 финала (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису в матче 1/4 финала греческий теннисист Стефанос Циципас (№4 ATP) уверенно обыграл итальянца Янника Синнера (№10 ATP) со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 6 минут.

Циципас второй год подряд и третий раз в карьере сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, а его соперником будет вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.







