Australian Open-2022. Циципас обыграл Синнера: обзор матча 1/4 финала (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису в матче 1/4 финала греческий теннисист Стефанос Циципас (№4 ATP) уверенно обыграл итальянца Янника Синнера (№10 ATP) со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 6 минут.
Циципас второй год подряд и третий раз в карьере сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, а его соперником будет вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
Australian Open-2022. Медведев стал последним полуфиналистом, обыграв пяти сетах Оже-Альяссима 43 | Теннис
Леннокс Льюис рассказал, взял ли бы он 15 миллионов фунтов стерлингов отступных на месте Джошуа 51 | Бокс
Вольф пообещал не делать из Расселла нового Росберга 51 | Формула-1
Баттон назвал причину для возвращения Хэмилтона в Ф1 62 | Формула-1
Экс-тренер Владимира Кличко: "Если Джошуа выиграет у Усика, то это говорит, что был какой-то договорняк 66 | Бокс
На Олимпийских играх будет продолжена традиция раздачи презервативов спортсменам 68 | Пекин 2022 / Олимпийские игры
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 - Пекин-2022 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (489)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.