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Australian Open-2022. Циципас обыграл Синнера: обзор матча 1/4 финала (Видео)

В  Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема»  Открытом чемпионате Австралии по теннису в матче 1/4 финала греческий теннисист Стефанос Циципас (№4 ATP) уверенно обыграл  итальянца Янника Синнера (№10 ATP) со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 6 минут. 

Циципас второй год подряд и третий раз в карьере сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, а его соперником будет вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.



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