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Australian Open-2022. Надаль обыграл Шаповалова: обзор матча 1/4 финала (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема»  Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин проходят четвертьфинальные матчи. 

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (№5 ATP) одолел в пяти сетах канадца Дениса Шаповалова (№14 ATP) со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. Матч продолжался 4 часа 8 минут. 

Надаль является чемпионом Australian Open-2009 и еще четыре раза играл в финале (2012, 2014, 2017, 2019). Шаповалов впервые в карьере играл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.



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