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Рафаэль Надаль: Мы пишем историю со всеми болячками, что у меня есть

Рафаэль Надаль: Мы пишем историю со всеми болячками, что у меня есть20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль пожаловался на самочувствие во время матча четвертьфинала Australian Open с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

«Я не очень хорошо почувствовал себя, ощущал боли в желудке. Уходил под трибуны, где измерили давление. С ним всё было в порядке. Таблетки несколько избавили меня от боли, но не совсем. 

Что мне сказать про бесконечные травмы… Мы пишем историю со всеми болячками, что у меня есть. Ещё пару месяцев назад мы с командой не знали, смогу ли я сыграть в Австралии. Но вот я перед вами, и очень рад этому», — сказал Надаль на корте сразу после матча. 

Надаль в тяжёлом пятисетовом матче обыграл Шаповалова со счётом 3:2 (6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3). Длительность поединка составила 4 часа 10 минут. 

За выход в финал Australian Open-2022 Надаль сразится или итальянцем Маттео Берреттини, или с французом Гаэлем Монфисом.

По материалам: Чемпионат
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