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Australian Open-2022. Оже-Альяссим победил Чилича: обзор матча четвертого круга (Видео)

В  Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема»  Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин проходили матчи четвертого круга. 

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (№10 ATP) одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем (№ 27 ATP) со счетом 2:6, 7:6(7), 6:2, 7:6(4). Матч продолжался 3 часа 35 минут.
Оже-Альяссим впервые в карьере будет играть в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, где его соперником будет вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.



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