Australian Open-2022. Оже-Альяссим победил Чилича: обзор матча четвертого круга (Видео)

Сегодня, 17:56 0 | Теннис / Видео

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин проходили матчи четвертого круга. Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (№10 ATP) одержал волевую победу над хорватом Марином Чиличем (№ 27 ATP) со счетом 2:6, 7:6(7), 6:2, 7:6(4). Матч продолжался 3 часа 35 минут.

Оже-Альяссим впервые в карьере будет играть в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, где его соперником будет вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.







