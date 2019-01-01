Australian Open-2022. Медведев победил Кресси: обзор матча четвертого круга (Видео)

Сегодня, 17:34 0 | Теннис / Видео

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин проходили матчи четвертого круга. Российский теннисист Даниил Медведев (№2 ATP) переиграл в четырех сетах американца Максима Кресси (№ 70 ATP) со счетом 6:2, 7:6(4), 6:7(4), 7:5. Матч продолжался 3 часа 30 минут. На данный момент лучшим результатом Медведева на Australian Open является выход в финал в прошлом году.







