Australian Open. Медведев, Циципас и Чилич вышли в 1/8 финала, Рублёв, Баутиста-Агут выбывают и другие результаты

Сегодня, 16:14 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде завершились матчи третьего круга. Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000. 128 участников.

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) – Ботик ван де Зандскулп (Нидерланды) – 6:4, 6:4, 6:2

Максим Кресси (США) – Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) – 6:2, 6:7(6), 6:3, 6:2 Стефанос Циципас (Греция, 4) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 7:5, 6:7(2), 6:4

Тейлор Фритц (США, 20) – Рорберто Баутиста Агут (Испания, 15) – 6:0, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3 Феликс Оже –Альяссим (Канада, 9) – Даниэль Эванс (Великобритания, 24) – 6:4, 6:1, 6:1

Марин Чилич (Хорватия, 27) – Андрей Рублев (Россия, 5) – 7:5, 7:6(3), 3:6, 6:3 Янник Синнер (Италия, 11) – Таро Даниэль (Япония) – 6:4, 1:6, 6:3, 6:1

Алекс де Минор (Австралия, 32) – Пабло Анедухар (Испания) – 6:4, 6:4, 6:2