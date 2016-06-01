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Australian Open. Медведев, Рублёв, Маррей, Шварцман и Димитров прошли во второй круг и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

Вторая ракетка мира, 25-летний россиянин Даниил Медведев стартовал с победы в трех сетах над 29-летним швейцарцем Генри Лааксоненом, занимающим в рейтинге ATP 92-е место, со счетом 6:1, 6:4, 7:6(3). 

За 1 час 54 минуты игрового времени Медведев сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Даниила десять эйсов и три двойные ошибки, а швейцарец на подаче не ошибался и один раз подал навылет. 

Соперник Медведева по второму кругу определится в матче между австралийцем Ником Кирьосом и британцем Лиамом Броэди (Q). 

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000 128 участников
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 2) – Генри Лааксонен (Швейцария) – 6:1, 6:4, 7:6(3)
Андрей Рублев (Россия, 5) – Джанлука Маджер (Италия) – 6?3, 6:2, 6:2
Феликс Ожа –Альяссим (Канада, 9) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 6:4, 0:6, 3:6, 6:3, 6:4
Янник Синнер (Италия, 11) – Жоау Соуза (Португалия, LL) – 6:4, 7:5, 6:1
Диего Шварцман (Аргетина, 13) – Филип Краинович (Сербия) – 6:3, 6:4, 7:5
Рорберто Баутиста Агут (Испания, 15) – Стефано Травалья (Италия) – 7:6, 6:4, 5:7, 6:1
Энди Маррей (Великобритания, WC) – Николоз Басилашвили (Грузия, 21) – 6:1, 3:6, 6:4, 6:7, 6:4
Тейлор Фритц (США, 20) – Максимильян Мартерер Германия. Q) – 7:6, 6:3, 6:2
Максим Кресси (США) – Джон Иснер (США, 22) – 6:7, 5:7, 7:6, 7:6, 4:6
Даниэль Эванс (Великобритания, 24) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 6:3, 6:0
Григор Димитров (Болгария, 26) – Иржи Легечка  (Чехия, Q) – 6:4, 4:6, 6:3, 7:5
Марин Чилич (Хорватия, 27) – Эмилиол Гомес (Эквадор, Q) – 6:3, 6:1, 6:2
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:4, 7:5, 7:6
Ришар Гаске (Франция) – Уго Умбер (Франция, 29) – 3:6, 7:6, 7:6, 6:3

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