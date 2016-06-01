Australian Open. Медведев, Рублёв, Маррей, Шварцман и Димитров прошли во второй круг и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Вторая ракетка мира, 25-летний россиянин Даниил Медведев стартовал с победы в трех сетах над 29-летним швейцарцем Генри Лааксоненом, занимающим в рейтинге ATP 92-е место, со счетом 6:1, 6:4, 7:6(3).

За 1 час 54 минуты игрового времени Медведев сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Даниила десять эйсов и три двойные ошибки, а швейцарец на подаче не ошибался и один раз подал навылет.

Соперник Медведева по второму кругу определится в матче между австралийцем Ником Кирьосом и британцем Лиамом Броэди (Q).