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Australian Open. Кирьос стал соперником Медведева

Australian Open. Кирьос стал соперником МедведеваВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

115-я  ракетка мира, 26-летний австралиец Ник Кирьос одержал победу над 28-летним британцем Лиамом Броэди (Q), занимающим в рейтинге ATP 127-е место, со счетом 6:4, 6:4, 6:3. 

За 1 час 55 минут игрового времени Кирьос реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, 21 раз подал навылет и допустил лишь одну двойную ошибку. Броэди не заработал ни одного брейк-пойнта, выполнил шесть эйсов и дважды ошибся на подаче. 

Во втором круге Кирьосу предстоит сразиться со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. 

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000 128 участников
Первый круг
Ник Кирьос (Австралия) – Лиам Броэди – Великобритания, Q) – 6:4, 6:4, 6:3


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