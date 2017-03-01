Australian Open. Кирьос стал соперником Медведева

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

115-я ракетка мира, 26-летний австралиец Ник Кирьос одержал победу над 28-летним британцем Лиамом Броэди (Q), занимающим в рейтинге ATP 127-е место, со счетом 6:4, 6:4, 6:3.

За 1 час 55 минут игрового времени Кирьос реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, 21 раз подал навылет и допустил лишь одну двойную ошибку. Броэди не заработал ни одного брейк-пойнта, выполнил шесть эйсов и дважды ошибся на подаче.

Во втором круге Кирьосу предстоит сразиться со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.