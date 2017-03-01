Australian Open. Кирьос стал соперником Медведева

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
115-я ракетка мира, 26-летний австралиец Ник Кирьос одержал победу над 28-летним британцем Лиамом Броэди (Q), занимающим в рейтинге ATP 127-е место, со счетом 6:4, 6:4, 6:3.
За 1 час 55 минут игрового времени Кирьос реализовал четыре брейк-пойнта из восьми, 21 раз подал навылет и допустил лишь одну двойную ошибку. Броэди не заработал ни одного брейк-пойнта, выполнил шесть эйсов и дважды ошибся на подаче.
Во втором круге Кирьосу предстоит сразиться со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000 128 участников
Первый круг
Ник Кирьос (Австралия) – Лиам Броэди – Великобритания, Q) – 6:4, 6:4, 6:3
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