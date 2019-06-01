Australian Open. Циципас, Рублёв, Чилич вышли в третий круг, Димитров, Шварцман и Кольшрайбер выбывают и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
Четвертая ракетка мира, 23-летнй грек Стефанос Циципас в четырех сетах обыграл 21-летнего представителя Аргентины Себастьяна Баэса, занимающего в рейтинге ATP 88-е место, со счетом 7:6(1), 6:7(5), 6:3, 6:4.
Матч продолжался 3 часа 22 минуты. Циципас сделал четыре брейка, 12 эйсов и допустил три двойные ошибки. Баэс реализовал два брейк-пойнта из шести, пять раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче.
За выход в 1/8 финала Циципас сыграет с французом Бенуа Пэром, который выбил из борьбы болгарина Григора Димитрова, обыграв его в четырех сетах со счетом :4, 6:4, 6:7(4), 7:6(2).
Отметим, что на данный момент лучшим результатом Циципаса на Australian Open был выход в полуфинал в 2019 и 2021 годах.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000 128 участников
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 4) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 7:6(1), 6:7(5), 6:3, 6:4
Бенуа Пэр (Франция) – Григор Димитров (Болгария, 26) – 6:4, 6:4, 6:7(4), 7:6(2)
Андрей Рублев (Россия, 5) –Ричардас Беранкич (Литва) – 6:4, 6:2, 6:0
Марин Чилич (Хорватия, 27) – Норверт Гомбош (Словакия, Q) – 6?2, 6:3, 3:6, 7:6(6)
Тейлор Фритц (США, 20) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:4, 6:3, 7:6(5)
Рорберто Баутиста Агут (Испания, 15) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:1, 6:0, 6:3
Феликс Оже –Альяссим (Канада, 9) – Алехадро Давилович-Фокина (Испания) – 7:6(4), 6:7(4), 7:6(5), 7:6(4)
Даниэль Эванс (Великобритания, 24) – Артур Риндеркнеш (Франция) – Rt
Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) - Диего Шварцман (Аргетина, 13) – 7:6(6), 6:4, 6:4
Максим Кресси (США) – Томаш Махач (Чехия, Q) – 6:1, 3:6, 6:1, 7:6(5)
Пабло Анедухар (Испания) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:4, 7:6(6), 0:6, 6:1
Алекс де Минор (Австралия, 32) – Камиль Майхшак (Польша, LD) – 6:4, 6:4, 6:2
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