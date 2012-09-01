Australian Open. Костюк и Ястремская в паре вышли в 1/8 финала

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинки Марта Костюк (№96 WTA в парном разряде) и Даяна Ястремская (198) одержали победу над итальянкой Ясмине Паолини (125) и британкой Хизер Уотсон (100) со счетом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 15 минут. Украинки реализовали четыре брейк-пойнта из шести, выполнили четыре эйса и совершили шесть двойных ошибок. На счету Паолини и Уотсон два брейка- из трех возможных, два эйса и пять двойных ошибок.

За выход в 1/4 финала Костюк и Ястремская сыграют против девятых сеяных американки Кэролайн Доулхайд (26) и австралийки Сторм Сандерс (27).



Отметим, что и Марта и Даяна впервые в карьере будут играть в третьем круге парного турнира Australian Open.



