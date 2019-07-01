Australian Open. Костюк и Ястремская в паре стартовали с победы

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.
Украинки Марта Костюк (№96 WTA в парном разряде) и Даяна Ястремская (198) одержали победу над восьмым сеяным дуэтом из США Кори Гауфф (23) и Кэтрин Макнэлли (20) со счетом 5:7, 6:4, 7:5.
Поединок продолжался 2 часа 21 минуту. Украинки реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти, американки – пять из 20-ти. Костюк и Ястремская выполнили три эйса и совершили девять двойных ошибок, а их соперницы шесть раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче.
Во втором круге Костюк и Ястремская сыграют против итальянки Ясмине Паолини (125) и британки Хизер Уотсон (100).
Отметим, что и Марта и Даяна впервые в карьере будут играть во втором круге парного турнира Australian Open.
НБА. «Даллас» обыграл «Торонто» Михайлюка, «Сакраменто» Леня проиграл «Детройту» и другие результаты (+Видео) 40 | Хоккей
НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Торонто», «Колорадо» побьедил «Анахайм», «Нью-Джерси» проиграл «Аризоне» (+Видео) 37 | Хоккей
Леннокс Льюис рассказал, как бы он дрался с Усиком, и раскритиковал Джошуа за отсутствие плана на бой 307 | Бокс
Australian Open. Барти, Осака, Крейчикова, Саккари и Остапенко вышли в третий круг и другие результаты 258 | Теннис
Australian Open.Надаль победил Ханфмана: обзор матча второго круга (видео) 301 | Теннис / Видео
Australian Open. Надаль, Зверев, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Монфис прошли в третий круг и другие результаты 313 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (343)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.