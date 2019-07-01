Australian Open. Костюк и Ястремская в паре стартовали с победы

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинки Марта Костюк (№96 WTA в парном разряде) и Даяна Ястремская (198) одержали победу над восьмым сеяным дуэтом из США Кори Гауфф (23) и Кэтрин Макнэлли (20) со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 21 минуту. Украинки реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти, американки – пять из 20-ти. Костюк и Ястремская выполнили три эйса и совершили девять двойных ошибок, а их соперницы шесть раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче.

Во втором круге Костюк и Ястремская сыграют против итальянки Ясмине Паолини (125) и британки Хизер Уотсон (100).

Отметим, что и Марта и Даяна впервые в карьере будут играть во втором круге парного турнира Australian Open.











