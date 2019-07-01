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Australian Open. Костюк и Ястремская в паре стартовали с победы

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга. 

Украинки Марта Костюк (№96 WTA в парном разряде) и Даяна Ястремская (198) одержали победу над восьмым сеяным дуэтом из США Кори Гауфф (23) и Кэтрин Макнэлли (20) со счетом  5:7, 6:4, 7:5. 

Поединок продолжался 2 часа 21 минуту. Украинки реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти, американки – пять из 20-ти. Костюк и Ястремская выполнили три эйса и совершили девять двойных ошибок, а их соперницы шесть раз подали навылет и трижды ошиблись на подаче.   

Во втором круге Костюк и Ястремская сыграют против итальянки Ясмине Паолини (125) и британки Хизер Уотсон (100).

Отметим, что и Марта и Даяна впервые в карьере будут играть во втором круге парного турнира Australian Open.





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