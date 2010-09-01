Паула Бадоса: У Костюк большой потенциал

На пути в 1/8 финала Australian Open-2022, шестая ракетка мира испанка Паула Бадоса обыграла 19-летнюю украинку Марту Костюк.
«Очень сложный матч, настоящая битва. Я ожидала, что против нее будет непросто, что она покажет очень высокий уровень, так как она любит играть большие матчи. Рада, что удалось через это пройти. Я знала, что Марта ждала нашей игры со дня жеребьевки потому, что она мне об этом сказала. Я была готова к тому, что будет битва и рада, что все сложилось именно так.
У Марты большой потенциал, она это знает и показывает великолепный теннис. Мне нравится ее игра. Всегда здорово играть такие матчи и побеждать в них. Сейчас мне надо отдохнуть, а дальше - поживем-увидим.
Мы обе восхищаемся друг другом. Я очень уважаю ее. Мы знаем друг друга очень давно и хорошо дружим. Она сказала мне, что если я продолжу играть так, то достигну здесь высокого результата. Я сказала, что она играла великолепно, но могла бы сегодня не так выкладываться, потому что мне было очень тяжело. Вот так мы шутили. Здорово, что у нас такие отношения после того, как она мне проиграла - это очень приятно».
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О предстоящем матче против Мэдисон Кис
«Это будет еще один сложный матч. Знаю, что у нее сильная подача и очень хороший форхэнд. Вроде бы это типично для американцев. Ей нравится играть в «больших» раундах турниров, она к этому привычна и уверена в себе. Так что будет непросто. Но я во второй неделе, так что другого не ожидаю».
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