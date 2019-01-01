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Australian Open. Костюк проиграла Бадосе: обзор матча третьего круга (Видео)

В  Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема»  Отткрытом чемпионате Австралии по теннису у женщин проходят матчи третьего круга. 

Украинская теннисистки Марта Костюк (№66 WTA) уступила в трех сетах испанке Пауле Бадосе (№6 WTA). Поединок продолжался 2 часа 19 минут и завершился в пользу испанки со счетом 6:2, 5:7, 6:4

Костюк во второй раз в карьере играла в третьем круге Australian Open в одиночном разряде, и это пока лучший её результат.



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