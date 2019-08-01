Ник Кирьос: Что я буду на ужин? Чёртову подачу Медведева

Австралийский теннисист Ник Кирьос, который проиграл второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву во втором круге Открытого чемпионата Австралии, забавно отреагировал на один из вопросов на пресс-конференции после матча. Российский теннисист победил австралийского спортсмена со счётом 7:6(1), 6:4, 4:6, 6:2.
Кирьоса спросили, что он будет есть на ужин.
«Не знаю, чувак… Чёртову подачу Даниила, прямо мне в глотку», — ответил Ник.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Даниил Медведев вышел в финал, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен пропустил AO-2022, так как его депортировали из Австралии.
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