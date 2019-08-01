На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ник Кирьос: Что я буду на ужин? Чёртову подачу Медведева

Ник Кирьос: Что я буду на ужин? Чёртову подачу МедведеваАвстралийский теннисист Ник Кирьос, который проиграл второй ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву во втором круге Открытого чемпионата Австралии, забавно отреагировал на один из вопросов на пресс-конференции после матча. Российский теннисист победил австралийского спортсмена со счётом 7:6(1), 6:4, 4:6, 6:2

Кирьоса спросили, что он будет есть на ужин. 

«Не знаю, чувак… Чёртову подачу Даниила, прямо мне в глотку», — ответил Ник. 

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года Даниил Медведев вышел в финал, в котором уступил 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен пропустил AO-2022, так как его депортировали из Австралии.


По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ник Кирьос победил Даниила Медведева в финале турнира ATP500 в Вашингтоне
Новаку Джоковичу могут на 3 года запретить въезд в Австралию
Джокович проиграл Медведеву и сложил полномочия действующего чемпиона «Мастерса» в Цинциннати
Australian Open. Медведев не пустил Кирьоса в третий круг
Стали известны подробности отказа Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию
Медведев высказался о предстоящем матче с Кирьосом, которому всегда проигрывал
Джокович обратился к Медведеву после поражения в финале US Open
Кубок Кремля. Троицки проиграл Медведеву во втором круге
 
 
 

Последние новости спорта

15:15

Дядя Надаля высказался о скандале с Джоковичем в Австралии 0 | Теннис

15:06

Ник Кирьос: Что я буду на ужин? Чёртову подачу Медведева 15 | Теннис

14:48

Вольф — о ГП Абу-Даби: не думаю, что мы когда-нибудь это переживём, особенно Льюис 36 | Формула-1

14:42

Формула-1 собирается запретить популярную традицию во время подготовки к гонкам 40 | Формула-1

14:36

Australian Open. Чемпионка US Open Радукану проиграла 98-й ракетке мира 41 | Теннис

14:12

Australian Open. Медведев не пустил Кирьоса в третий круг 50 | Теннис

13:52

Эдди Хирн сообщил, что Джошуа и Уайт готовы дать возможность Усику и Фьюри провести бой 60 | Бокс

13:44

Арум сообщил, что люди с Ближнего Востока готовы проспонсировать бой между Фьюри и Усиком 65 | Бокс

13:38

Хирн: Бой Фьюри с Усиком сомнителен, Джошуа-Усик и Фьюри-Уайт фавориты прямо сейчас 62 | Бокс

13:30

Камбосос отреагировал на слова Арума о том, что он должен драться с Ломаченко, а не с Хэйни 74 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Australian Open.Надаль победил Ханфмана: обзор матча второго круга (видео)

НБА. Майлс Бриджес и Леброн Джеймс - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Ошэй Бриссетт и Пи Джей Вашингтон возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Джа Моранта и данк Клэя Томпсона возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Победный баззер биттер Ар Джея Барретта и данк Джоша Джексона возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кевин Портер и Майлз Бриджес возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Леброна Джеймса и данк Майлза Тернера возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)



 

Топ-новости недели

Australian Open. Марта Костюк за 2 часа обыграла Сару Соррибес Тормо и вышла в третий круг
Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Азаренко
Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победы
Дакар-2022. Аль-Аттия – четырехкратный победитель в зачете внедорожников, Сотников победил в зачете грузовиков, Сандлерленд - в зачете мотоциклов
Дарья Блашко и Артем Тищенко – взяли бронзу в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (358)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.