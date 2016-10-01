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Australian Open. Медведев не пустил Кирьоса в третий круг

Australian Open. Медведев не пустил Кирьоса в третий кругВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Вторая ракетка мира, 25-летнй россиянин Даниил Медведев в четырех сетах переиграл 26-летнего австралийца Ника Кирьоса, занимаюoего в рейтинге ATP 115-место, со счетом 7:6(1), 6:4, 4:6, 6:2. 

Теннисисты провели на корте 2 часа 58 минут. За это время Медведев взял четыре подачи Кирьоса и упустил две своих. На счету Даниила 31 эйс и пять двойных ошибок, а Ник 17 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. 

В третьем круге соперником Медведева будет Ботик ван де Зандскулп из Нидерландов, который победил француза Ришара Гаске  – 6:4, 6:0, 4:0 Rt.

Лучшим результатом Медведева на Australian Open является выход в финал в прошлом году. 

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000 128 участников
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) – Ник Кирьос (Австралия) – 7:6(1), 6:4, 4:6, 6:2
Ботик ван де Зандскулп (Нидерланды) – Ришар Гаске (Франция) – 6:4, 6:0, 4:0 Rt

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