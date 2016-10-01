Australian Open. Медведев не пустил Кирьоса в третий круг

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Вторая ракетка мира, 25-летнй россиянин Даниил Медведев в четырех сетах переиграл 26-летнего австралийца Ника Кирьоса, занимаюoего в рейтинге ATP 115-место, со счетом 7:6(1), 6:4, 4:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 58 минут. За это время Медведев взял четыре подачи Кирьоса и упустил две своих. На счету Даниила 31 эйс и пять двойных ошибок, а Ник 17 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче.

В третьем круге соперником Медведева будет Ботик ван де Зандскулп из Нидерландов, который победил француза Ришара Гаске – 6:4, 6:0, 4:0 Rt.



Лучшим результатом Медведева на Australian Open является выход в финал в прошлом году.