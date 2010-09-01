Марта Костюк: Паула Бадоса была и остаётся примером для меня

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала об отношении к испанке Пауле Бадосе, которая станет её соперницей в третьем круге Australian Open.

«Паула улучшила свою игру в последние два года. Она стала сильнее психологически, физически и технически. Важно, что в теннисе есть такие люди. Они служат примером того, что постоянная работа над собой приносит большие результаты и победы. Паула — стабильный игрок топ-10, она демонстрирует хорошие результаты наряду с Барти и Крейчиковой. Её присутствие в топ-10 — не случайность. Когда играешь с ней, понимаешь, что она не станет нервничать, никаких срывов у неё не будет.

Помню, как мы играли в квалификации Australian Open три года назад. Я часто забываю, что она на пять лет меня старше, но мы похожи, в нашей жизни было много схожих ситуаций. Мы заметили, что у нас много общего. Её достижения по-настоящему мотивируют меня и помогают двигаться вперёд.

Паула была и остаётся примером для меня. Теперь я тоже верю в себя, хотя раньше этого внутреннего огня мне не хватало. Люди говорили, что я талантливая теннисистка с хорошими перспективами, они ждали от меня отличных результатов. Я играла неплохо, но не верила в победу на турнире «Большого шлема» после прохождения квалификации, в которой не проиграла ни сета. Но, как все знают, это возможно.

Мне очень хочется выиграть свой следующий матч. Я буду делать все возможное, но не стану давить на себя. Мне будет очень приятно разделить корт с Паулой. Я просто хочу придерживаться своей первоначальной цели - показывать хорошую, стабильную, активную игру, а каким будет результат - узнаем в пятницу. Зачем мне дополнительное давление? Это будет еще один матч, еще один шаг куда-то, надеюсь, что шаг вперед, — сказала Костюк.