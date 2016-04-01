Australian Open. Барти, Осака, Крейчикова, Саккари и Остапенко вышли в третий круг и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Первая ракетка мира, 25-летняя австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, разгромила прошедшую через квалификацию 23-летнюю итальянку Лючию Бронцетти, занимающую в рейтинге WTA 142-е место, со счетом 6:1, 6:1.

За 52 минуты игрового времени Барти реализовала пять брейк-пойнтов из шести, а Бронцетти не заработала ни одного брейк-0пойнта. Эшли выполнила восемь эйсов и допустила две двойные ошибки, а Лючия один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче.

За выход в 1/8 финала Барти сыграет с итальянкой Камилой Джорджи, которая победила чешку Терезу Мартинцову – 6:2, 7:6(2).

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) – Лючия Бронцетти (Италия, Q) – 6:1, 6:1

Камила Джорджи (Италия, 30) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 7:6(2)

Наоми Осака (Япония, 13) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:0, 6:4

Аманда Анисимова (США) – Белинда Бенчич (Швейцария, 22) – 6:2, 7:5

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – Сиюй Ван (Китай, WC) – 6:2, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 26) – Элисон Риске (США) – 4:6, 6:2, 6:4

Мэдисон Кис (США) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:2, 7:5

Ва Цян (Китай) – Элисон Ва Эйтванк (Бельгия) – 2:6, 7:6, 6:3

Вероника Кудерметова (Россия, 28) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:2, 7:5

Мария Саккари (Греция, 5) – Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) – 6:1, 6:4

Джессика Пегула (США, 21) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:4

Нурия Парризас-Диас (Испания) – Марина Заневская (Бельгия) - Rt