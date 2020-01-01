Аделаида-2. Марта Костюк стартовала с победы над Роджерс

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

50-я ракетка мира, 19-летиняя украинка Марта Костюк победила в двух сетах 29-летнюю американку Шелби Роджерс, занимающую в рейттнге WTA 36-е место, со счетом 6:3, 6:4.

За 1 час 20 минут игрового времени Костюк реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, выполнила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки. Роджерс сделала два брейка из четырех возможных, ни разу не подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

Соперница Костюк по второму кругу определится в матче Кори Гауфф (США, 3) – Катержина Синякова (Чехия).