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Аделаида-2. Марта Костюк стартовала с победы над Роджерс

Аделаида-2. Марта Костюк стартовала с победы над РоджерсВ Аделаиде  (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Adelaide International 2 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

50-я ракетка мира, 19-летиняя украинка Марта Костюк победила в двух сетах 29-летнюю американку Шелби Роджерс, занимающую в рейттнге WTA  36-е место, со счетом 6:3, 6:4. 

За 1 час 20 минут игрового времени Костюк реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, выполнила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки. Роджерс сделала два брейка из четырех возможных, ни разу не подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались. 

Соперница Костюк по второму кругу определится в матче Кори Гауфф (США, 3) – Катержина Синякова (Чехия). 

Теннис. WTA 250 - Adelaide International 2. Аделаида (Австралия). Хард.  Призовой фонд $239,477. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Шелби Рорджерс (США) – 6:3, 6:4


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