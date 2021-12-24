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Отец Джоковича: Новак хочет сыграть на Australian Open, но ему нужно разрешение

Отец Джоковича: Новак хочет сыграть на Australian Open, но ему нужно разрешениеОтец Новака Джоковича Срджан поделился мнением об участии теннисиста в Australian Open.

«Они должны решить, пустят ли Новака. Он выиграл Australian Open девять раз и хочет сыграть, но ему нужно разрешение. Новак будет делать то, что считает необходимым, и никто не навяжет ему свое мнение. 

Если он не поедет, то 21-й победы на «Большом шлеме» придется подождать до «Ролан Гаррос». Думаю, до окончания карьеры он выиграет еще четыре-пять «Шлемов». Точно пару раз возьмет «Уимблдон» и какие-то другие «Шлемы». Новак поиграет еще два-три года, и времени у него будет достаточно", — приводит слова Срджана Джоковича novosti.rs. 

Ранее директор турнира Крейг Тили сообщил, что невакцинированные игроки не будут допущены к участию в соревнованиях. Джокович, по информации источников, не собирается прививаться от коронавируса. 

Australian Open должен пройти в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

По материалам: «Спорт-Экспресс»
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