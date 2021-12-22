Davis Cup Finals. Россия обыграл Швецию: обзор матча 1/4 финала (Видео)

3-12-2021, 16:03 768 | Теннис / Видео

В Мадриде (Испания) в заключительном матче 1/4 финала Кубка Дэвиса сборная России обыграла команду Швеции со счетом 2:0.



В стартовом поединке россиянин Андрей Рублёв одолел в трех сетах шведа Элиаса Имера со счетом 6:2, 5:7, 7:6(3).



Во втором одиночном матче россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Швеции Микаэля Имера со счетом 6:4, 6:4.



Парная встреча не имела турнирного значения и команды приняли решение ее не проводить.



В полуфинале Кубка Дэвиса сборная России встретится с командой Германии.



