Ролан Гаррос. Коллинз обыграла Жабер и стала соперницей Кенин по 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд 38,000,000 Евро. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.26-летняя американка, занимающая в рейтинге WTA 57-ю позицию, нанесла поражение своей ровеснице из Туниса, 35-й ракетке мира(30) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.Матч длился 1 час 58 минут. По ходу поединка у соперниц было по десять брейк-пойнтов, из которых Коллинз реализовала шесть, а Жабер – пять. Американка один раз подала навылет и совершила восемь двойных ошибок, а Жабер выполнила пять эйсов и один раз ошиблась на подаче.Даниэль впервые в карьере вышла в 1/4 финала в Париже. За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Коллинз предстоит сразиться со своей соотечественницей Софьей Кенин (4).Даниэль Коллинз (США) – Онс Жабер (Тунис, 30) – 6:4, 4:6, 6:4