Доха. Джокович обыграл Штепанека и в полуфинале встретится с Вердаско

Новак Джокович вышел в полуфинал после победы над 38-летним чехом Радеком Штепанеком (Q), занимающим в мировом рейтинге 107-е место, со счетом 6:3, 6:3. Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 29-летний сербвышел в полуфинал после победы над 38-летним чехом(Q), занимающим в мировом рейтинге 107-е место, со счетом 6:3, 6:3.

За 1 час 31 минуту игрового времени Джокович сделал четыре брейка и упустил одну свою подачу. На его счету три эйса и столько же двойных ошибок, а Штепанек два раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Счет личных встреч теннисистов стал 13:1 в пользу Новака.

Теннис. ATP250.Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $1.237.190.Одиночный разряд. 32 участника

В Дохе (Катар) на турнире категории ATP250 с призовым фондом $1.237.190 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.За выход в финал соревнований Джокович сыграет против 42-го номера мирового рейтинга испанца Фернандо Вердаско, который обыграл 20-ю ракетку мира хорвата Иво Карловича (6) – 6:2, 7:5.На данный момент в противостоянии Джоковича и Вердаско впереди Новак 8:4.Новак Джокович (Сербия, 2) — Радек Штепанек (Чехия, Q) – 6:3, 6:3Фернандо Вердаско (Испания) — Иво Карлович (Хорватия, 6) – 6:2, 7:5