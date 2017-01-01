Молодежная сборная Украины по баскетболу победила хозяев турнира в Италии

Молодежная сборная Украины по баскетболу нанесла поражение команде Италии со счетом 82:57 на турнире в итальянском Домедж-ди-Кадоре.



Самыми результативными в составе сборной Украины стали Михайлюк (13 очков), Павлов (11) и Ткаченко (10).



Следующий матч украинцы проведут 1 июля с командой Греции, которая стартовала с поражения от Израиля 68:81.



Украинская молодежная сборная готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 15 по 23 июля в Греции. На групповом этапе соперниками команды Максима Михельсона станут Израиль, Латвия и Литва.



Молодежные сборные. Контрольный турнир. Домедж-ди-Кадоре (Италия). 1 июля

Италия - Украина - 57:82 (15:29, 11:18, 22:18, 9:17)

Украина: Михайлюк 13, Павлов 11, Ткаченко (10), Скапинцев 8, Тиртышник 7, Мусиенко 6, Ягодин 3, Березкин 2, Антоненко 2, Ковальский, Горобченко, Зотов.

Молодежная сборная Украины по баскетболу нанесла поражение команде Италии со счетом 82:57 на турнире в итальянском Домедж-ди-Кадоре.Самыми результативными в составе сборной Украины стали Михайлюк (13 очков), Павлов (11) и Ткаченко (10).Следующий матч украинцы проведут 1 июля с командой Греции, которая стартовала с поражения от Израиля 68:81.Украинская молодежная сборная готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 15 по 23 июля в Греции. На групповом этапе соперниками команды Максима Михельсона станут Израиль, Латвия и Литва.Италия -- 57:82 (15:29, 11:18, 22:18, 9:17)Михайлюк 13, Павлов 11, Ткаченко (10), Скапинцев 8, Тиртышник 7, Мусиенко 6, Ягодин 3, Березкин 2, Антоненко 2, Ковальский, Горобченко, Зотов.