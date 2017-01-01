Президент IBU: Только четыре биатлониста имеют постоянные терапевтические исключения

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что только у четырех биатлонистов есть терапевтические исключения на использование запрещенных препаратов.
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