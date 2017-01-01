На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Президент IBU: Только четыре биатлониста имеют постоянные терапевтические исключения

Президент IBU: Только четыре биатлониста имеют постоянные терапевтические исключения

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что только у четырех биатлонистов есть терапевтические исключения на использование запрещенных препаратов.

«На конгрессе IBU обсуждались вопросы по терапевтическим исключениям. Я рад сообщить вам, что среди тысячи профессиональных биатлонистов, из которых около 350 выступают на международном уровне, есть только четыре спортсмена, имеющих постоянные терапевтические исключения.

Назвать их имена мы ни в коем случае не можем, так как это частная медицинская информация.

Мы следуем правилам антидопингового законодательства и не можем называть имена других шести российских спортсменов, в отношении которых продолжается расследование, чтобы не было спекуляций по поводу того, стартуют они или нет», — сказал Бессеберг.
По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

WADA: терапевтические исключения 18 спортсменов оказались поддельными
Норвежцы в 2015 году подали 63 заявки на терапевтические исключения, 58 были одобрены
Глава Международного союза биатлонистов назвал условия лишения России ЧМ-2021
Президент IBU рассказал о допинге российских биатлонистов
Президент IBU назвал допинг «системной проблемой» всего российского спорта
Президент IBU: «Возможно мы поймали не всех в российской команде...»
Президент IBU: Одних подозрений недостаточно для введения санкций в отношении России
Президент IBU получал угрозы из России
 
Пользователь Онлайн Videomirinfo Сегодня, 18:59
IBU: » .ua , , - а так же Кинопремьер
099; 2017, сериалы, музыка, TV в Он-Лайн трансляторе PlanetFilms скачать можно здесь: www.planetfilms.gq
Цитировать          1
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Мартен Фуркад: Догнать Шипулина было слишком сложно
Мужская сборная Украины по биатлону поднялась на 6-е место в Кубке наций
Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира; украинцы - шестые
Президент IBU: Только четыре биатлониста имеют постоянные терапевтические исключения
Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на ЧМ по биатлону

Последние новости спорта

18:39 Мартен Фуркад: Догнать Шипулина было слишком сложно 79 | Биатлон

18:14 Мужская сборная Украины по биатлону поднялась на 6-е место в Кубке наций 81 | Биатлон

17:22 Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира; украинцы - шестые 191 | Биатлон / Главные новости спорта

15:37 Президент IBU: Только четыре биатлониста имеют постоянные терапевтические исключения 156 | Биатлон

15:19 Льюис Хэмилтон: Моя цель остается неизменной: я здесь для того, чтобы побеждать 132 | Формула-1

14:50 Джошуа: Победа над Кличко не сделает меня лучшим 144 | Бокс

14:30 Анна Музычук победила в первой партии 1/8 финала ЧМ по шахматам 192 | Шахматы

13:52 Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на ЧМ по биатлону 176 | Биатлон

12:15 Доха. Плишкова победила Цибулкову и в финале встретится с Возняцки 160 | Теннис

11:58 НХЛ. «Коламбус» обыграл «Питтсбург», «Колорадо» победил «Каролину», «Анахайм» уступил «Флориде» 126 | Хоккей

Все новости

ФОТО

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

ВИДЕО

Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ-2017 (Видео)

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира; украинцы - шестые
Доха. Савчук и Шведова обыграли первых сеяных и вышли в финал
Долгополов вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
Женская сборная Украины по биатлону – серебряный призер в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене
Буэнос-Айрес. Долгополов вышел в 1/4 финала, обыграв второго сеяного Куэваса









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (369)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (454)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (461)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги