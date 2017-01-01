Дмитрий Пидручный: Жаль, что не удалось порадовать болельщиков

Сегодня, 22 января, в Антхольце (Италия) шестой этап Кубка мира по биатлону для мужчин завершился гонкой с масс-старта на 15 км.Победил норвежец Йоханнес Бё, вторам стал француз Кантен Фийон Майе, третьи – россиянин Антон Шипулин.Украинцы Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков заняли 18-е, 22-е и 25-е места соответственно.Свое выступление прокомментировал Дмитрий Пидручный.«Очень трудно сегодня было. Ощущается сильная загруженность. После второй лежки сил просто не стало на трассе. Начали болеть ноги, спина. Я практически остановился и шел пешком. Чувствовал, что если буду добавлять, то пятый круг могу не доехать. Пришлось сбавить темп.На стойке сковало все мышцы, третий рубеж полностью вылетел. На четвертую стрельбу сбавил немного, и полегчало. На второй стойке уже стрельнул свой ноль.Думал даже сойти, потому что настолько плохо себя чувствовал, что думал - не доеду. Поэтому пошел понемногу. По времени будет видно, что на четвертом круге я много проиграл. А на последнем отработал, как мог.Сегодня много болельщики наших было. Жаль, что не удалось их порадовать. Но надеюсь, что мы на правильном пути, и эта усталость, которая сейчас есть, даст свой позитив в Хохфильцене», - сказал Пидручный.