Юрай Санитра: Очень доволен, что ребята показали в эстафете свои возможности

В Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону в мужской эстафете 4х7,5 км



Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал выступление своих подопечных.



Юрай Санитра: «Очень доволен, что ребята показали в эстафете свои возможности. Мы много тренируемся и уже видно, что немного устали. Особенно это заметно было по Пидручному, который, к тому же, болел две недели назад.



Эстафета началась неудачно для нас, когда сразу после старта Прима сломал палку и отвалился на последнюю позицию. Может, этих потерянных секунд и не хватило до третьего места. После этого он еще немного нервно стрелял. Семенов и Семаков сделали хорошую работу и вернули нас на хорошие позиции. Пидручный хорошо стрелял, его не сломила вчерашняя неудачная гонка.



Семаков уже немолодой, и я был бы очень доволен, если бы он физически и психологически выдержал до ЧМ.



Обертиллиах – это отличное место, где великолепные условия для восстановления. Поэтому мы там уже находимся довольно долго. Многие спортсмены из сборных, которые расселены в отелях возле Антхольца, болеют, а наши ребята могут в Обертилиахе спокойно готовиться к гонкам и отдыхать, вдали от соревновательного стресса».

В Антхольце (Италия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону в мужской эстафете 4х7,5 км сборная Украины заняла четвертое место Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал выступление своих подопечных.«Очень доволен, что ребята показали в эстафете свои возможности. Мы много тренируемся и уже видно, что немного устали. Особенно это заметно было по Пидручному, который, к тому же, болел две недели назад.Эстафета началась неудачно для нас, когда сразу после старта Прима сломал палку и отвалился на последнюю позицию. Может, этих потерянных секунд и не хватило до третьего места. После этого он еще немного нервно стрелял. Семенов и Семаков сделали хорошую работу и вернули нас на хорошие позиции. Пидручный хорошо стрелял, его не сломила вчерашняя неудачная гонка.Семаков уже немолодой, и я был бы очень доволен, если бы он физически и психологически выдержал до ЧМ.Обертиллиах – это отличное место, где великолепные условия для восстановления. Поэтому мы там уже находимся довольно долго. Многие спортсмены из сборных, которые расселены в отелях возле Антхольца, болеют, а наши ребята могут в Обертилиахе спокойно готовиться к гонкам и отдыхать, вдали от соревновательного стресса».