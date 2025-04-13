Марченко - про вихід збірної у фінал Кубка Біллі Джин Кінг: Ми працювали заради цієї мети

Капітан збірної України з тенісу Ілля Марченко прокоментував перемогу над командою Швейцарії в матчі кваліфікації Кубка Біллі Джін Кінг, після якої наша команда вперше пройшла до фінального турніру командних змагань у новому форматі.



Ілля Марченко: «Очевидно, ми вперше пройшли до Фіналу, тому я дуже щасливий бути тут разом із командою. Віддаю їм належне, бо це ж не я граю. Еліна, Марта, Надя, Люда і Катя виконали чудову роботу. Я дуже щасливий, що ми поїдемо на фінальний турнір у Шеньчжень. Це означає багато для нашої команди, для нашої країни і тенісу в Україні. Для нас це велика честь і ми працювали саме заради цієї мети.



Перший матч був трохи несподіваним для нас. Але це теніс, статися може що завгодно. Суперниця Марти показала справді хороший, дуже якісний теніс, неймовірно почувалася на корті, а Марті не вдалося знайти відповідь на це. Однак перед початком цього дня я знав, що нам треба взяти один сет, навіть не один матч, тож я все одно почувався доволі впевнено, що Еліна або пара зможуть його виграти. Матч Еліни теж був непростим, але щойно вона виграла цю партію, тоді й суперниця знала, що справу вже зроблено. Другий сет був простим, а парний матч уже був більше питанням честі. Наш дует був сильнішим, але виграти міг будь-хто.



Які враження від роботи з цією командою? Що ж, коли я отримав пропозицію стати капітаном, вочевидь, я знав, що в нас є ці чудові тенісистки, це і була одна з причин, чому я погодився. Еліна і Марта - це тенісистки топ-рівня, бути їхнім тренером - це просто і не просто одночасно. Я думаю, що у нас є хороші шанси у Фіналі. Я сподіваюся, що всі будуть здорові і ми зможемо показати сильний теніс у Шеньчжені».



Нагадаємо, що в польському Радомі українська команда перемогла збірні Польщі (3-0) і Швейцарії (2-1).

Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде з 16 по 20 вересня в Шеньчжені (Китай).