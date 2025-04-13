Кубок Біллі Джин Кінг. Україна – Швейцарія 2:1. Збірна України вийшла у фінал

Кубок Біллі Джин Кінг. Україна – Швейцарія 2:1. Збірна України вийшла у фінал

Фото: ФТУ

У Радомі (Польща) проходить кваліфікація  Кубка Біллі Джин Кінг.
У суботу, 12 квітня, збірна України грала проти збірної Швейцарії. Матч завершився перемогою України – 2:1.

У першому одиночному поєдинку українка Марта Костюк (№25 WTA) поступилася швейцарці Селін Неф з рахунком 4:6, 6:7(1).

У другому матчі протистояння Еліна Світоліна (WTA 18) за 1,5 години обіграла Жиль Тайхманн (WTA 96) - 6:4, 6:2. Еліна зрівняла рахунок в особистому протистоянні з Тайхманн (2-2) та зрівняла рахунок у поєдинку України та Швейцарії (1-1).

Завдяки перемозі Еліни Україна вперше вийшла до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг.

Парний матч між українками та швейцарками вже не мав турнірного значення. Навіть у разі поразки в українок був кращий відсоток виграних зустрічей, ніж у польської та швейцарської збірних.

У парному поєдинку Катаріна Завацька і Надія Кіченок здобули перемогу на супертай-брейку над  Сюзан Бандеккі і Селін Наеф – 6:4,3:6, 10:5. 

Підсумковий рахунок протистояння Україна – Швейцарія – 2:1.

Нагадаємо, 11 квітня синьо-жовті розгромили Польщу 3:0.

Таким чином, українки гарантували собі перше місце у групі Е. Збірна України вперше в історії виступить у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Фінальний етап КБДК відбудеться з 16 по 21 вересня в китайському місті Шеньчжень. Участь у фінальному турнірі візьмуть шість команд-переможниць Кваліфікації, чинний чемпіон (Італія) і господар турніру (Китай).

Теніс. Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis. Радом (Польща). Грунт (зал).  12 квітня 

Кваліфікація. Група Е.

УКРАЇНА 2-1 ШВЕЙЦАРІЯ 
Марта Костюк - Селін Неф - 4:6, 6:7(1)
Еліна Світоліна - Жиль Тайхманн - 6:4, 6:2
Катаріна Завацька Надія Кіченок – Сюзан Бандеккі / Селін Наеф – 6:4, 3:6, [10:5]


УКРАЇНА – 3:0 - ПОЛЬЩА 
Марта Костюк - Катажина Кава 6:1, 6:2
Еліна Світоліна - Мая Хвалінська - 7:6(4), 6:3
Людмила Кіченок/Надія Кіченок - Мая Хвалінська/Мартина Кубка 7:6(1), 7:6(5)

Турнірне положення група E
1. Україна — 2/0 (матчеві зустрічі), 5:1 (виграні матчі)
2. Польща — 1/2, 3:3
3. Швейцарія — 0/2, 1:5

 
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