ATP 1000. Монте-Карло. Алькарас переміг Музетті: огляд фінального матчу (Відео)

В Монте-Карло (Монако) на турнірі категорії ATP Masters 1000 - Rolex Monte-Carlo Masters з призовим фондом €6,832,435 в одиночному розряді пройшов фінальний матч.



Іспанський тенісист Карлос Алькарас (№3 ATP) обіграв у трьох сетах італійця Лоренцо Музетті (№16 ATP) з рахунком 3:6, 6:1, 6:0. Матч тривав 2 години 47 хвилин. Тенісисти вшосте зіграли один з одним і п'яту перемогу здобув іспанець.



Карлос Алькарас виграв 18-й титул у кар'єрі та шостий на турнірах ATP 1000. У понеділок він обійде в рейтингу Александера Звєрєва і стане другою ракеткою світу.









