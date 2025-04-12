ATP 1000. Монте-Карло. Музетті переміг де Мінора і став другим фіналістом (+Відео)

В Монте-Карло (Монако) на турнірі категорії ATP Masters 1000 - Rolex Monte-Carlo Masters з призовим фондом €6,832,435 в одиночному розряді пройшов другий півфінальний матч.



Італійський тенісист Лоренцо Музетті (№16 ATP) здолав у трьох сетах австралійця Алекса де Мінора (№10 ATP) з рахунком 1:6, 6:4, 7:6(4).



Тенісисти грали 2 години 39 хвилин. Музетті виграв п’ять геймів на прийомі і програв сім на своїй подачі. На рахунку переможця два ейси і одна подвійна помилка, а де Мінор один раз подав навиліт і тричі схибив на подачі. Завдяки перемозі італієць вийшов уперед в особистому протистоянні з де Мінором 2:1.



За титул на «Мастерсі» в Монте-Карло Музетті зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса (№16 ATP), який був сильніший за свого співвітчизника Алехандро Давидовича Фокіну – 7:6(2), 6:4.



Теніс. ATP Masters 1000 - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовий фонд €6,832,435. 64 учасники.



1/2 фіналу

Лоренцо Музетті (Італія, 13) – Алекс де Мінор (Австралія, 8) –1:6, 6:4, 7:6(4)





