ATP 1000. Монте-Карло. Музетті переміг де Мінора і став другим фіналістом (+Відео)

ATP 1000. Монте-Карло. Музетті переміг де Мінора і став другим фіналістомВ Монте-Карло (Монако) на турнірі категорії ATP Masters 1000 - Rolex Monte-Carlo Masters з призовим фондом €6,832,435 в одиночному розряді пройшов другий півфінальний матч.

Італійський тенісист Лоренцо Музетті   (№16 ATP) здолав у трьох сетах австралійця Алекса де Мінора (№10 ATP) з рахунком 1:6, 6:4, 7:6(4).

Тенісисти грали 2 години 39 хвилин. Музетті виграв п’ять геймів на прийомі і програв сім на своїй подачі. На рахунку переможця два ейси і одна подвійна помилка, а де Мінор один раз подав навиліт і тричі схибив на подачі. Завдяки перемозі італієць вийшов уперед в особистому протистоянні з де Мінором 2:1.

За титул на «Мастерсі» в Монте-Карло Музетті зіграє проти іспанця Карлоса Алькараса (№16 ATP), який був сильніший за свого співвітчизника Алехандро Давидовича Фокіну – 7:6(2), 6:4.  

Теніс. ATP Masters 1000 - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовий фонд €6,832,435. 64 учасники.

1/2 фіналу
Лоренцо Музетті (Італія, 13) – Алекс де Мінор (Австралія, 8) –1:6, 6:4, 7:6(4)


 
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