ATP 1000. Монте-Карло. Алькарас переміг Музетті у фіналі

ATP 1000. Монте-Карло. Алькарас переміг Музетті у фіналіВ Монте-Карло (Монако) на турнірі категорії ATP Masters 1000 - Rolex Monte-Carlo Masters з призовим фондом €6,832,435 в одиночному розряді пройшов фінальний матч.

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (№3 ATP) обіграв у трьох сетах італійця Лоренцо Музетті  (№16 ATP) з рахунком 3:6, 6:1, 6:0.

Матч тривав 2 години 47 хвилин. Алькарас виграв шість геймів на подачі суперника і програв два гейми на своїй. Обидва виконали по три ейси, при цьому Карлос припустився трьох подвійних помилок, а Лоренцо однієї. Тенісисти вшосте зіграли один з одним і п'яту перемогу здобув іспанець.

Карлос Алькарас виграв 18-й титул у кар'єрі та шостий на турнірах ATP 1000. Перемога в Монте-Карло принесла йому 1000 рейтингових очок і 946 610 євро призових. У понеділок Алькарас обійде в рейтингу Александера Звєрєва і стане другою ракеткою світу.

Теніс. ATP Masters 1000 - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовий фонд €6,832,435. 64 учасники.

Фінал
Карлос Алькарас (Іспанія, 2) - Лоренцо Музетті (Італія, 13) –3:6, 6:1, 6:0


 
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