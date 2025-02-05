WTA-250. Клуж-Напока. Калініна вийшла до чвертьфіналу

WTA-250. Клуж-Напока. Калініна вийшла до чвертьфіналуУ Клуж-Напоці (Румунія) на турнірі категорії WTA 250 - Transylvania Open з призовим фондом $275,094 у жінок в одиночному розряді проходять матчі другого кола.  

Посіяна під четвертим номером 27-річна українка Ангеліна Калініна (№49 WTA) у трьох сетах здолала 25-річну Сюзан Ламенс (№67 WTA) із Нідерландів з рахунком 1:6, 6:4, 6:4.

Тенісистки грали 2 години 12 хвилин. Калініна виграла п’ять геймів на подачі суперниці і програла шість на власній. Ангеліна на виліт не подавала і припустилась сімох подвійних помилок, а Ламенс виконала один ейс і двічі помилилась при подачі. Це була друга перемога українки у двох зустрічах з Ламенс.

Суперницею Ангеліни Калініної у чвертьфіналі буде «нейтральна» Александра Саснович (№ 128 WTA), яка потрапила до основної сітки у статусі lucky loser. У другому колі Саснович перемогла «кваліфаєрку» із Канади Марину Стакушич  - 6:3, 7:5.

Теніс. WTA 250 - Transylvania Open. Клуж-Напока (Румунія). Хард (зал).  Призовий фонд $275,094. Одиночний розряд. 32 учасниці.

Друге коло
Ангеліна Калініна (Україна, 4) – Сюзан Ламенс (Нідерланди) –  1:6, 6:4, 6:4
Александра Саснович ( –, LL) -  Марина Стакушич (Канада, Q) – 6:3, 7:5

 
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