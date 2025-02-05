WTA-250. Клуж-Напока. Калініна вийшла до чвертьфіналу

У Клуж-Напоці (Румунія) на турнірі категорії WTA 250 - Transylvania Open з призовим фондом $275,094 у жінок в одиночному розряді проходять матчі другого кола.



Посіяна під четвертим номером 27-річна українка Ангеліна Калініна (№49 WTA) у трьох сетах здолала 25-річну Сюзан Ламенс (№67 WTA) із Нідерландів з рахунком 1:6, 6:4, 6:4.



Тенісистки грали 2 години 12 хвилин. Калініна виграла п’ять геймів на подачі суперниці і програла шість на власній. Ангеліна на виліт не подавала і припустилась сімох подвійних помилок, а Ламенс виконала один ейс і двічі помилилась при подачі. Це була друга перемога українки у двох зустрічах з Ламенс.



Суперницею Ангеліни Калініної у чвертьфіналі буде «нейтральна» Александра Саснович (№ 128 WTA), яка потрапила до основної сітки у статусі lucky loser. У другому колі Саснович перемогла «кваліфаєрку» із Канади Марину Стакушич - 6:3, 7:5.



Теніс. WTA 250 - Transylvania Open. Клуж-Напока (Румунія). Хард (зал). Призовий фонд $275,094. Одиночний розряд. 32 учасниці.



Друге коло

Ангеліна Калініна (Україна, 4) – Сюзан Ламенс (Нідерланди) – 1:6, 6:4, 6:4

Александра Саснович ( –, LL) - Марина Стакушич (Канада, Q) – 6:3, 7:5