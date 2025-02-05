WTA-500. Абу-Дабі. Бенчич і Вондроушева зустрінуться у чвертьфіналі

В Абі-Дабі (ОАЕ) на турнірі категорії WTA 500 - Mubadala Abu Dhabi Open з призовим фондом $1,064,510 у жінок в одиночному розряді проходять матчі другого кола.



27-річна швейцарська тенісистка Беліна Бенчич (№157 WTA), яка повернулася в Тур після народження доньки у квітні минулого року, розгромила «нейтральну» Вероніку Кудерметову (№52 WTA) з рахунком 6:0, 6:0.



Матч тривав 1 годину 4 хвилини. Бенчич зробила шість брейків і не дозволила суперниці заробити бодай один брейк-пойнт. Белінда також виконала два ейси і один раз помилилась на подачі, а суперниця навиліт не подавала і припустилася трьох подвійних помилок. Наразі в їх особистому протистоянні лідирує швейцарка – 6:4.



За вихід до півфіналу змагань в Абу-Дабі Белінда Бенчич зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою (№37 WTA), яка вибила з боротьби четверту сіяну Юлію Путінцеву (№21 WTA) з Казахстану – 6:2, 6:3.



Теніс. WTA 500 - Mubadala Abu Dhabi Open . Бу-Дабі (ОАЕ). Хард. Призовий фонд $1,064,510. Одиночний розряд. 32 учасниці.



Друге коло

Белінда Бенчич (Швейцарія, WC) - Вероніка Кудерметова (-, LL) 6:0, 6:0

Маркета Вондроушова (Чехія) – Юлія Путінцева (Казахстан, 4) – 6:2, 6:3







