WTA-500. Абу-Дабі. Калініна не змогла подолати перший раунд у парному розряду

WTA-500. Абу-Дабі. Калініна не змогла подолати перший раунд у парному розрядуВ Абу-Дабі (ОАЕ) на турнірі категорії WTA 500 - Mubadala Abu Dhabi Openз призовим фондом $922,573 у парному розряді  проходять матчі першого кола.

Українка Ангеліна Калініна з напарницею з Китаю Сю Їфань поступились третім сіяним мексиканці Джуліані Олмос та Хао Чін Чан з Китайського Тайбею з рахунком 6:7(3), 4:6.

Калініна і Сю Іфань Зробили п’ять брейків і не втримали шість своїх подач. Ангеліна з напарницею зробили три ейси і уникли подвійних помилок на подачі, а суперниці навиліт не подали жодного разу і припустились трьох подвійних помилок.

Калініна залишає виступи на парному турнірі і продовжує виступати в одиночному розряді. В першому колі суперницею українки буде італійка Люсія Бронзетті (№53 WTA).

Теніс. WTA 500 - Mubadala Abu Dhabi Open. Абу-Дабі (ОАЕ)). Хард.  Призовий фонд $922,573. Одиночний розряд. 32 учасниці.

Перше коло
Джуліана Олмос/Хао Чін Чан (Мексіка/Китайський Тайбей, 3) - Ангеліна Калініна/Сю Їфань (Україна/Китай) – 7:6(3), 6:4



 
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