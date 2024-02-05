WTA-500. Абу-Дабі. Калініна не змогла подолати перший раунд у парному розряду

В Абу-Дабі (ОАЕ) на турнірі категорії WTA 500 - Mubadala Abu Dhabi Openз призовим фондом $922,573 у парному розряді проходять матчі першого кола.



Українка Ангеліна Калініна з напарницею з Китаю Сю Їфань поступились третім сіяним мексиканці Джуліані Олмос та Хао Чін Чан з Китайського Тайбею з рахунком 6:7(3), 4:6.



Калініна і Сю Іфань Зробили п’ять брейків і не втримали шість своїх подач. Ангеліна з напарницею зробили три ейси і уникли подвійних помилок на подачі, а суперниці навиліт не подали жодного разу і припустились трьох подвійних помилок.



Калініна залишає виступи на парному турнірі і продовжує виступати в одиночному розряді. В першому колі суперницею українки буде італійка Люсія Бронзетті (№53 WTA).



Теніс. WTA 500 - Mubadala Abu Dhabi Open. Абу-Дабі (ОАЕ)). Хард. Призовий фонд $922,573. Одиночний розряд. 32 учасниці.



Перше коло

Джуліана Олмос/Хао Чін Чан (Мексіка/Китайський Тайбей, 3) - Ангеліна Калініна/Сю Їфань (Україна/Китай) – 7:6(3), 6:4







