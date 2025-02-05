ATP 500. Роттердам. Алькарас, де Мінор, Ціціпас і Медведєв старували з перемог

ATP 500. Роттердам. Алькарас, де Мінор, Ціціпас і Медведєв старували з перемогВ Роттердамі (Нідерланди) на турнірі АТP 500 - ABN AMRO World Tennis Tournament з призовим фондом €2,563,150 проходять матчі першого кола.

Теніс. ATP 500- ABN AMRO World Tennis Tournament. Роттердам (Нідерланди. Хард зал). Призовий фонд €2,563,150.  Одиночний розряд. 32 учасники.

Перше коло
Карлос Алькарас (Іспанія, 1) - Ботік ван де Зандсхулп (Нідерланди, WC) 7:6(3), 3:6, 6:1
Педро Мартінес (Іспанія) - Роберто Баутіста Агут (Іспанія) 6:3, 6:2
Хольгер Руне (Данія, 5) - Лоренцо Сонего (Італія) 7:6(4), 6:4
Андрій Рубльов (-, 4) - Чжан Чжичжень (Китай) 6:3, 6:4
Їржі Легечка (Чехія) - Олексій Попирін (Австралія) 7:5, 6:2
Хуберт Хуркач (Польща, 8) - Флавіо Коболлі (Італія) 6:3, 6:2
Якуб Меншик (Чехія) - Александар Бублик (Казахстан) 6:4, 6:4
Алекс де Мінор (Австралія, 3) - Давид Гоффен (Бельгія) 6:2 ,6:4
Стефанос Ціципас (Греція, 6) - Арольд Майо (Франція, Q) 6:1, 7:5
Маттіа Беллуччі (Італія, Q) - Мес Роттгерінг (Нідерланди, WC) 6:3, 6:2
Даніїл Медведєв (-, 2) - Стен Вавринка (Швейцарія, WC) 6:7(8), 6:4, 6:1


 
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