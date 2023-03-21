WTA-1000. Майамі. Марта Костюк стартувала з перемоги

WTA-1000. Майамі. Марта Костюк стартувала з перемогиВ Індіан-Веллсі (США) на турнірі категорії WTA 1000 - Miami Open presented by Itaú  з призовим фондом $8,800,000 в одиночному розряді проходять матчі першого кола.

Українська тенісистка Марта Костюк (№38 WTA) отримала перемогу над італійкою Елізабеттою Конччаретто (№49 WTA) з рахунком 6:3, 6:2.

Тенісистки грали 1 годину 17 хвилин. Костюк реалізувала три брейк-пойнти з чотирьох і відіграла всі три брейк-пойнті суперниці. Марта виконала чотири ейси та припустилась чотирьох подвійних помилок. Конччаретто навиліт не подавала і тричі помилилась на подачі. Раніше тенісистки не зустрічались.

В другому колі Костюк зустрінеться з «нейтральною» спортсменкою Анастасією Потаповою (№26 WTA), яка посіяна під 27-м номером і перше коло пропускає.

Теніс. WTA 1000 - Miami Open presented by Itaú.Майамі (США). Хард. «Призовий фонд $8,800,000. Одиночний розряд. 96 учасниць.
Перше коло
Марта Костюк (Україна) - Елізабетта Конччаретто (Італія) – 6:3, 6:2

 
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