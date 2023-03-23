WTA-1000. Майамі. Цуренко програла на старті основного турніра

WTA-1000. Майамі. Цуренко програла на старті основного турніраВ Маймі (США) на турнірі категорії WTA 1000 - Miami Open presented by Itaú  з призовим фондом $8,800,000 проходять матчі першого раунду.

Українка Леся Цуренко (№81 WTA) у двох сетах програла представниці Канади Лейлі Фернандес (№53 WTA). Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився перемогою канадки з рахунком 6:4, 6:3.

Цуренко виграла чотири гейми на подачі Фернандес і програла шість на своїй. Навиліт Леся не подала жодного разу і двічі помилилась на подачі. Лейла виконала три ейси і припустилась трьох подвійних помилок. Між собою тенісистки грали вперше.

В другому колі Фернандес зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич, яка посіяна під 9-м номером і перше коло пропускає.

Теніс. WTA 1000 - Miami Open presented by Itaú.Майамі (США). Хард. «Призовий фонд $8,800,000. Одиночний розряд. 96 учасниць.
Перше коло
Лейла Фернандес (Канада) - Лемя Цуренко (Україна, Q) - 6:4, 6:3

 
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