WTA-1000. Майамі. Ястремська не змогла пробитись до основної сітки турніру

В Маймі (США) на турнірі категорії WTA 1000 - Miami Open presented by Itaú з призовим фондом $8,800,000 проходили матчі фінального раунду кваліфікації.



Українська тенісистка Даяна Ястремська (№136 WTA) в трьох сетах поступилась німкені Анні-Лєні Фрідсам (№98 WTA). Поєдинок тривав 2 години 29 хвилин і завершився на користь німецької гравчині з рахунком 1:6, 7:6(0), 6:3.



Ястремська виграла чотири гейми на подачі Фрідсам і програла чотири на своїй. Даяна виконала шість ейсів і тричі помилилась на подачі, а німкеня п’ять разів подала навиліт і припустилась однієї подвійної помилки. Це була друга поразка українки у двох зустрічах з Фрідсам.



Нагадаємо, Леся Цуренко подолала кваліфікацію.

В основі турніру зіграють також Марта Костюк (№49 WTA) і Ангеліна Калініна (№28 WTA).

Костюк стартує в матчі проти італійки Елізабетти Коччаретто (№49 WTA).

Калініна отримала 28-й номер посіву і перше коло пропускає. Першою супеницею українки буде або американка Софья Кенін (№164 WTA), або австралійка Сторм Хантер (№200 WTA).